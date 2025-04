Ice Cube tra Marilyn e Brad Pitt, le impronte al Chinese Theatre

Keystone-SDA

Hollywood rende immortale Ice Cube. Il rapper, tra i fondatori dell'hip-hop della West coast con i N.W.A. e alcuni classici del genere come 'Straight Outta Compton' del 1989, ha lasciato le impronte di mani e piedi nel cemento davanti al Chinese Theatre.

2 minuti

(Keystone-ATS) La cerimonia, ancora più esclusiva dell’assegnazione della stella sull’adiacente Walk of Fame, è stata anche l’occasione per annunciare il primo tour dell’artista 55enne dopo oltre un decennio. Il musicista e attore attraverserà il Nord America da settembre a ottobre, passando per la sua Los Angeles a fine settembre, con uno spettacolo intitolato ‘Truth To Power: 4 Decades of Attitude’.

Nato nel quartiere a predominanza afroamericana di South Central nel 1969, O’Shea Jackson Sr. ha formato la sua prima band rap, i C.I.A., nel 1986 e nel 1987 si è unito a Dr. Dre ed Eazy E per dare vita al gruppo gangsta rap N.W.A.

Dal 1989, ha avviato la sua carriera da solista, vendendo decine di milioni di album e aprendosi a collaborazioni con molti artisti, tra cui Dr Dre, Snoop Dogg, E-40, Too $hort o addirittura la band metal Korn. Ha pubblicato 11 album: i primi cinque sono diventati dischi di platino e i successivi due sono stati certificati d’oro.

Nel 1991 ha mosso i primi passi nel cinema, con un ruolo in ‘Boyz n the Hood’ di John Singleton, pietra miliare del racconto della vita nei quartieri neri ed emarginati di Los Angeles. Ha una società di produzione cinematografica e televisiva, la CubeVision, con cui ha prodotto anche il biopic candidato all’Oscar ‘Straight Outta Compton’.

I suoi film, collettivamente, hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari. Nel 2017 ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame. Ora, con le impronte davanti al cinema più antico dell’Hollywood boulevard, Ice Cube celebra il suo amore ricambiato con la città californiana.