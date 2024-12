I servizi meteorologici puntano su un Natale verde

Keystone-SDA

Un Natale bianco sembra poco probabile quest'anno in pianura, in base ai valori misurati finora, secondo diversi servizi meteorologici. Dal 1931, il 60% dei Natali è stato verde sull'Altopiano svizzero.

2 minuti

(Keystone-ATS) Una corrente occidentale sta portando aria mite atlantica sul continente, stando al sito web di MeteoSvizzera. In gran parte dell’Europa ci sono “segnali di temperature troppo miti per i giorni che precedono il Natale”, secondo le previsioni dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia.

Dello stesso parere il servizio meteorologico privato Meteonews. È certo che dopo una fase più mite e soleggiata, soprattutto in montagna, le temperature torneranno a raffreddarsi a partire da venerdì prossimo, in particolare alle quote più alte, si legge in una nota odierna. Tuttavia, non è “assolutamente chiaro” come si svilupperà il tempo prima e durante il Natale.

Alcuni modelli meteorologici prevedono che, poco prima del 24-25 dicembre, un sistema di bassa pressione passerà sopra la Svizzera, seguito da una situazione più fresca a Natale, che potrebbe far scendere il limite delle nevicate a basse quote. Tuttavia, è più probabile che non faccia abbastanza freddo per avere la neve in pianura. Secondo Meteonews, c’è comunque ancora timida speranza di un bianco Natale a basse quote.

La tendenza meteorologica di quest’anno è in linea con i dati climatici storici. Dal 1931, il 60% dei Natali nell’Altopiano centrale e orientale è stato senza neve. Nella Svizzera occidentale e nord-occidentale, così come nelle regioni di pianura a sud delle Alpi, questo dato sale rispettivamente al 75% e all’80%.