I romanci hanno votato per la prima volta nella loro lingua

Oggi, per la prima volta, i quasi 24'000 romanci nei Grigioni hanno potuto votare nella loro lingua a livello federale. La Confederazione ha stampato e spedito schede elettorali in questo idioma, una novità assoluta.

(Keystone-ATS) A seconda del comune, gli aventi diritto grigionesi hanno ricevuto le schede elettorali per i due oggetti in votazione in tedesco, italiano e romancio, le tre lingue ufficiali. Finora, ciò avveniva solo per gli scrutini cantonali. Il libretto rosso con le spiegazioni è invece già pubblicato da tempo anche in romancio.