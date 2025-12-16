I Rolling Stones cancellano i piani per un tour nel 2026

Keystone-SDA

I Rolling Stones hanno annullato i piani per un tour l'anno prossimo negli stadi di Regno Unito ed Europa. Lo ha confermato a Variety una fonte vicina alla band.

(Keystone-ATS) Il motivo della decisione sarebbe l’indisponibilità da parte di Keith Richards di portare avanti l’impegno.

La notizia di un nuovo tour non era stata ufficializzata, ma, ricorda la testata, Chuck Leavell, tastierista per il gruppo in tour e in studio e un portavoce dei Rolling Stones avevano recentemente dichiarato alla stampa britannica che la band ha quasi completato un nuovo album – il secondo con il produttore Andrew Watt – e stavano programmando un tour nel Regno Unito e in Europa. Una notizia confermata da Marlon Richards, attore e produttore, figlio del chitarrista, in un’intervista per la nuova edizione di un numero dedicato ai Rolling Stones di Record Collector. “Credo abbiano quasi finito di registrare” aveva detto, aggiungendo che la band stava pensando “a un tour in Europa”.

Tuttavia, Keith Richards, che compirà 82 anni il 18 dicembre da anni porta avanti una battaglia contro l’artrite, definita da lui “benigna” ma che lo ha costretto a cambiare il suo stile di suonare. “Quando i componenti della band hanno iniziato a parlare di un nuovo tour “Keith ha detto che non pensava di potersi impegnare e che non era entusiasta di un grande tour negli stadi per oltre quattro mesi”, ha spiegato a The Sun un critico musicale americano, rimasto anonimo. Secondo un portavoce “la band aveva in programma di andare in tour all’inizio di quest’anno, ma non è stato possibile. È dura per i loro fan, ma gli Stones torneranno sul palco quando saranno pronti”.