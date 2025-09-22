La televisione svizzera per l’Italia

I residenti di Amsterdam fanno causa al Comune, troppi turisti

Keystone-SDA

Alcuni residenti di Amsterdam hanno denunciato il Consiglio comunale della città con l'accusa di aver sistematicamente consentito che i pernottamenti dei turisti superassero il limite annuale di 20 milioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Da anni si rincorrono promesse non mantenute e lamentele sul fatto che il turismo di massa sta trasformando la città in un “parco a tema”.

L’iniziativa legale dei cittadini è stata ribattezzata “Amsterdam has a Choice”, Amsterdam “ha una scelta”, come riferisce la stampa locale, e ha raccolto la somma di 50.000 euro grazie agli sforzi dei denuncianti e di dodici associazioni locali che condividono la stessa preoccupazione, cioè che la capitale olandese stia rapidamente perdendo il suo carattere originale sotto l’eccessiva pressione di milioni di visitatori.

Nel 2021, il Comune emanò un’ordinanza che limita il numero di pernottamenti turistici in città appunto a 20 milioni l’anno, in seguito a una petizione firmata da oltre 30.000 residenti.

Tuttavia l’anno scorso – denunciano i cittadini – i pernottamenti sono stati 22,9 milioni, e questo numero è ancora in aumento. I promotori della causa sostengono che il Comune non stia rispettando le norme e non stia facendo abbastanza per ridurre il numero di turisti in città.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR