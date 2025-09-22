I residenti di Amsterdam fanno causa al Comune, troppi turisti

Keystone-SDA

Alcuni residenti di Amsterdam hanno denunciato il Consiglio comunale della città con l'accusa di aver sistematicamente consentito che i pernottamenti dei turisti superassero il limite annuale di 20 milioni.

(Keystone-ATS) Da anni si rincorrono promesse non mantenute e lamentele sul fatto che il turismo di massa sta trasformando la città in un “parco a tema”.

L’iniziativa legale dei cittadini è stata ribattezzata “Amsterdam has a Choice”, Amsterdam “ha una scelta”, come riferisce la stampa locale, e ha raccolto la somma di 50.000 euro grazie agli sforzi dei denuncianti e di dodici associazioni locali che condividono la stessa preoccupazione, cioè che la capitale olandese stia rapidamente perdendo il suo carattere originale sotto l’eccessiva pressione di milioni di visitatori.

Nel 2021, il Comune emanò un’ordinanza che limita il numero di pernottamenti turistici in città appunto a 20 milioni l’anno, in seguito a una petizione firmata da oltre 30.000 residenti.

Tuttavia l’anno scorso – denunciano i cittadini – i pernottamenti sono stati 22,9 milioni, e questo numero è ancora in aumento. I promotori della causa sostengono che il Comune non stia rispettando le norme e non stia facendo abbastanza per ridurre il numero di turisti in città.