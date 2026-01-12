I progetti per le Olimpiadi invernali 2038 in Svizzera

Nel 2038 si potrebbero svolgere per la prima volta dopo 90 le Olimpiadi invernali in Svizzera. Il percorso è ancora lungo, ma il comitato Switzerland 2038 ha presentato le città che saranno coinvolte.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il progetto, che include anche le paralimpiadi, prevede competizioni in tutte le parti del Paese. Le ultime edizioni in Svizzera si sono svolte nel 1928 e nel 1948 a St. Moritz (GR).

Dieci Cantoni e 14 Comuni sono direttamente implicati, è stato spiegato in una conferenza stampa odierna a Berna. Switzerland 2038 è stata creata nel 2023 dalle Federazioni degli sport invernali, da Swiss Olympic e da Swiss Paralympic.

“Le federazioni degli sport invernali ed estivi, olimpici e non olimpici, vogliono che i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 si svolgano in Svizzera. Sono consapevoli dei durevoli effetti che un tale evento produce sullo sport. Non esiste forza più potente di quella di una grande manifestazione sportiva che, come un punto di riferimento, guida un’intera generazione di atlete e atleti e diventa fonte d’ispirazione per le persone di tutto il Paese – ben oltre lo sport”, ha detto Ruth Metzler-Arnold, Presidente di Swiss Olympic.

Utilizzo delle strutture esistenti

Il progetto si basa sull’utilizzo delle infrastrutture sportive esistenti. In questo modo, viene garantita una riduzione al minimo dei costi e dell’impatto ambientale.

Le circa 120 competizioni suddivise in oltre una dozzina di discipline si svolgeranno a Ginevra, Losanna, Crans-Montana (VS), Engelberg (OW), Zurigo, Zugo, Lugano, Lenzerheide (GR) e St. Moritz (GR).

Nella città ticinese sono previste partite di hockey su ghiaccio femminile, a Lenzerheide ci sarà il biathlon, a St. Moritz/Silvaplana sci freestyle e snowboard, a St. Moritz/Celerina: bob, slittino e skeleton. Le cerimonie d’apertura e di chiusura sono previste a Berna.

Oltre l’80% delle atlete e degli atleti alloggerà in uno dei tre siti previsti nella Svizzera romanda, nella Svizzera centrale (Lucerna) e nei Grigioni. Crans-Montana e Lugano utilizzeranno le strutture d’accoglienza e alloggio locali.

Il budget

I Giochi vengono finanziati privatamente con il sostegno del settore pubblico. Il budget complessivo per i prossimi 10 anni, dall’assegnazione fino ai Giochi, ammonta a 2,2 miliardi. Di questi, l’82% dovrà essere finanziato con fondi privati, il 18% dal settore pubblico.

La Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro (CDGD) ha preso una decisione di principio per un finanziamento fino a 60 milioni di franchi per i Giochi paralimpici. Il contributo richiesto alla Confederazione ammonta a 130 milioni per i Giochi olimpici e a 60 milioni per i Giochi paralimpici, completato dai contributi di Cantoni e Comuni.

Gli organizzatori sottolineano che si tratta di investimenti sia per il Paese che per le sue regioni: uno studio non ancora pubblicato della Scuola universitaria professionale di Lucerna e dell’azienda di consulenza EBP indica che Switzerland 2038 dovrebbe generare un valore aggiunto compreso tra 2,75 e 3,68 miliardi di franchi e fra 19’000 e 25’000 posti di lavoro a tempo pieno.