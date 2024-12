I mozziconi di sigaretta nei parchi giochi sono pericolosi

Keystone-SDA

Nei parchi giochi in Svizzera si ritrovano in media quasi un centinaio di mozziconi di sigaretta, secondo un'indagine condotta dall'organizzazione stop2drop. Tossici per l'ambiente, questi rifiuti sono anche pericolosi per i bambini.

(Keystone-ATS) A settembre, stop2drop ha analizzato il terreno di 170 parchi giochi in 22 cantoni, fra cui il Ticino e i Grigioni. I volontari hanno trovato mozziconi di sigaretta nel 98,5% dei terreni, ha dichiarato l’organizzazione in un comunicato odierno. In un parco giochi ne sono stati censiti addirittura 686.

In media ogni area di destinata ai bambini conteneva 91 mozziconi di sigaretta, contro i 77 di una prima analisi effettuata nel 2022. “Il fumo nei parchi giochi deve diventare un ricordo del passato”, afferma Markus Dick, direttore di stop2drop, citato nella nota. I bambini che vedono gli adulti fumare rischiano di riprodurre questo comportamento in futuro, aggiunge.

Un mozzicone di sigaretta inoltre è molto pericoloso, soprattutto per i più piccoli: se ingerito può infatti provocare un avvelenamento. Non bisogna dimenticare che i filtri di sigaretta sono sintetici e contengono oltre 7000 sostanze chimiche.

Trascinate via dalle precipitazioni atmosferiche, queste sostanze tossiche penetrano nel terreno o finiscono nella rete idrica e un solo mozzicone può contaminare fino a 1000 litri d’acqua, conclude l’organizzazione, che ha preso contatto con le autorità dei Comuni interessati per aiutarle ad adottare le misure necessarie.