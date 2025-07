I milionari di New York contro Mamdani, 20 milioni per fermarlo

Keystone-SDA

Un gruppo di milionari di New York si allea contro il candidato sindaco democratico, il socialista Zohran Mamdani.

1 minuto

(Keystone-ATS) I paperoni hanno creato un gruppo chiamato ‘New Yorkers for a Better Future Mayor 25’ che ha come obiettivo quello di raccogliere 20 milioni di dollari per cercare di evitare una vittoria Mamdani alle elezioni di novembre. Lo riporta il Wall Street Journal.

L’iniziativa punta a creare un fronte comune contro Mamdani, un’impresa non facile visto che l’ex governatore Andrew Cuomo e il sindaco Eric Adams si sono finora rifiutati di abbandonare la corsa. Cuomo e Adams sono candidati come indipendenti e, attirando diverse fasce di pubblico, spaccano il fronte anti-Mamdani.