I Metallica allo stadio Letzigrund di Zurigo a maggio 2026

Keystone-SDA

La band metal statunitense Metallica si esibirà allo stadio Letzigrund di Zurigo il 27 maggio 2026 nell'ambito del suo "M72 World tour". I Metallica, che proseguiranno la tournée iniziata nel 2023, hanno annunciato oggi 16 concerti in Europa, fra cui la data elvetica.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli altri 15 concerti sono previsti per i mesi di maggio e giugno del prossimo anno nel Regno Unito e in altri Paesi europei, si legge in una nota odierna dell’organizzatore Live Nation. Oltre allo show di Zurigo, le tappe comprendono l’Italia con un unico concerto a Bologna (3 giugno), la Germania, con due show a Francoforte (22 e 24 maggio) e uno a Berlino (30 maggio).

Nella città sulla Limmat i Metallica si esibiranno con i gruppi spalla Gojira e Knocked Loose.

Il cosiddetto “M72 World Tour” è iniziato ad Amsterdam nell’aprile del 2023. Da allora circa quattro milioni di fan hanno assistito ai concerti, ha indicato l’organizzatore Live Nation. I biglietti verranno messi in vendita venerdì della prossima settimana (30 maggio) e per i membri del fan club già martedì.