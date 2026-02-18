I dem vogliono boicottare discorso di Trump sullo stato dell’Unione

Keystone-SDA

I dem si preparano a boicottare il primo discorso sullo stato dell'Unione del secondo mandato del presidente statunitense Donald Trump, previsto per il 24 febbraio.

2 minuti

(Keystone-ATS) Un numero consistente di parlamentari dell’opposizione, rivela il New York Times, sta pianificando di disertare l’aula al Congresso e partecipare ad un evento alternativo, una manifestazione chiamata “People’s State of the Union”, che si terrà sul National Mall vicino al Campidoglio.

L’evento, coordinato dal gruppo progressista MoveOn e da MeidasTouch, una società mediatica progressista, vedrà parlamentari democratici intervenire insieme a persone colpite negativamente dalle politiche economiche e sanitarie di Trump, nonché lavoratori federali che hanno perso il lavoro e immigrati presi di mira dall’amministrazione Trump. Sarà condotto dalle commentatrici politiche liberali Joy Reid e Katie Phang.

“Ha ridicolizzato il discorso sullo Stato dell’Unione e non merita un pubblico”, ha dichiarato il senatore Christopher S. Murphy. “Dirà 40 bugie diverse, insulterà i Democratici; coprirà la propria corruzione; e non credo che ciò che sta facendo meriti la presenza dei Democratici per rivestire il discorso di una parvenza di rispettabilità”, ha aggiunto. “Questi non sono tempi normali e dobbiamo smettere di fare cose normali”, ha spiegato Murphy, che aveva già saltato il discorso l’anno scorso.

Il senatore Chris Van Hollen aveva assistito al discorso di Trump l’anno scorso ma era uscito prima della fine. (L’anno scorso, il presidente parlò per circa 100 minuti.) Quest’anno non sarà presente. “Non possiamo normalizzare questo momento mentre Trump sta spingendo il nostro Paese verso il fascismo”, ha dichiarato Van Hollen, che interverrà anche alla manifestazione. “Mi rifiuto di essere una comparsa nell’aula mentre Donald Trump fa a pezzi la nostra Costituzione e attacca la nostra democrazia”, ha proseguito. Non è chiaro quanti membri democratici del Congresso parteciperanno al discorso. Alcuni hanno espresso preoccupazione che un boicottaggio di massa lascerebbe Trump con un pubblico composto esclusivamente da sostenitori ossequiosi.