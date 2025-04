I costi della sanità sfiorano i 100 miliardi entro il 2023

Keystone-SDA

I costi del sistema sanitario svizzero ammontano a 94 miliardi di franchi nel 2023, con un aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente. Per il 2024 si prevede un ulteriore incremento del 3%, secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

3 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2023, le economie domestiche si sono accollate oltre il 60% del finanziamento del sistema sanitario: il 21,8% pagando di tasca propria e il 39,5% attraverso i premi delle assicurazioni malattia. Le amministrazioni pubbliche, in particolare i Cantoni, hanno provveduto alla maggior parte dei finanziamenti rimanenti. Le spese a carico delle famiglie sono aumentate del 4,7%, mentre quelle sostenute dai Cantoni solo dell’1,9%.

L’aumento dei costi è stato superiore alla media per gli studi medici (+7,1%). I costi degli ospedali – che nel 2023 hanno erogato il 36,3% delle prestazioni totali – sono cresciuti del 4,5% e quelli delle case di cura del 4,6%. L’incremento per i servizi di assistenza e cura a domicilio è stato marcato (+7,9%), ma i costi rappresentano meno del 4% del totale.

Costi amministrati in netto aumento

L’aumento dei costi amministrativi, che corrispondono essenzialmente agli oneri in tale ambito delle assicurazioni, nel 2023 è stato decisamente marcato: +9,6%, sottolinea l’UST. La spesa per la prevenzione è diminuita invece del 53,5% rispetto al 2022, anno ancora segnato da Covid, e rappresenta meno del 2% del totale. Anche i costi delle analisi di laboratorio hanno registrato un calo dell’8,9%, mentre quelli delle prestazioni di radiologia hanno continuato a crescere (+7,0%).

Globalmente tra il 2022 e il 2023, i costi delle prestazioni di cura sono aumentati del 6,0%. La crescita dei costi dei beni per la salute – che comprendono medicamenti e apparecchi terapeutici – è stata inferiore (+3,4%). Queste due voci di spesa assieme rappresentano più di tre quarti dei costi globali.

Costi raddoppiati in 21 anni

Nel 2023 le spese per abitante sono state di 10’572 franchi, ma esistono notevoli differenza fra cantoni, precisa il comunicato. I costi più elevati sono stati registrati a Basilea Città (13’600 franchi per abitante), mentre a Zugo sono di circa 8’600 franchi, quasi il 40% in meno. Anche la percentuale dei costi delle prestazioni ambulatoriali varia di molto: dal 53,4% del canton Ginevra al 34,8% di Uri. Tra il 2002 (47 miliardi) e il 2023 i costi globali sono raddoppiati, mentre la popolazione è cresciuta di poco più del 20%.

La statistica dei costi e del finanziamento del sistema sanitario è una sintesi elaborata dall’UST a partire da diverse fonti e si basa sulla metodologia internazionale del sistema dei conti sanitari.