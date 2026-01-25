I cambiamenti normativi che entreranno in vigore in febbraio

Keystone-SDA

I criteri per la donazione di sangue saranno allentati, nel Giura sarà vietato portare il cellulare a scuola e una lince verrà catturata per essere trasferita nei Grigioni. Questi sono i principali cambiamenti normativi che entreranno in vigore mese prossimo.

3 minuti

(Keystone-ATS) – DONAZIONE DI SANGUE: Dal 1° febbraio i criteri per la donazione di sangue saranno allentati. Le persone che hanno ricevuto una trasfusione di sangue, hanno soggiornato nel Regno Unito per un lungo periodo o sono state sottoposte a determinati interventi medici potranno nuovamente donare il sangue.

Le regole finora applicate si basavano sul rischio di una trasmissione della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD) mediante il sangue. Un gruppo di esperti ha effettuato una nuova valutazione del rischio alla luce delle più recenti conoscenze. Le persone coinvolte dovranno comunque osservare un periodo di attesa prima di donare il sangue.

– GRANDI PREDATORI: Il mese prossimo sarà avviata un’operazione per catturare una lince nel Giura. L’animale sarà poi trasferito nei Grigioni, dove tre felini erano stati abbattuti per errore da un guardiacaccia nel novembre 2024, che li aveva scambiati per dei lupi. Nel 2028 seguirà un secondo rilascio di un esemplare proveniente dai Carpazi, dalla Romania o dalla Slovacchia. L’operazione, che mira anche a rafforzare la diversità genetica della specie nella regione, è stata autorizzata a fine novembre dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

– SMARTPHONE: Sempre nel cantone del Giura, a partire dal primo febbraio, telefonini e smartwatch privati saranno vietati nelle scuole. Potranno essere utilizzati solo i dispositivi forniti dagli istituti stessi. Altri cantoni, come Vallese e Argovia, hanno già adottato regolamenti simili.

– VIGNETTA AUTOSTRADALE: Con il 1° febbraio termina la validità della vignetta autostradale 2025. Il contrassegno 2026 – di colore blu se acquistato fisicamente – sarà da parte sua valido fino al 31 gennaio 2027.

– LAVORI NOTTURNI: altra novità: da inizio febbraio, per lavori notturni o domenicali alla segnaletica stradale, compresa la demarcazione delle strade, commissionati dall’ente pubblico non sarà più necessario ottenere un permesso ad hoc. Tale decisione, che sgrava le imprese da un onere amministrativo, non dovrebbe causare un aumento del lavoro notturno, aveva assicurato il Consiglio federale a metà del mese scorso.