I 95 anni dell’attrice svizzera Lilo Pulver

Keystone-SDA

4 minuti

(Keystone-ATS) Quando le si chiede di esprimere un desiderio per il suo 95esimo compleanno, è chiaro quale sia la priorità: “Quello che desidero di più è la salute”, ha detto Liselotte “Lilo” Pulver in una recente intervista, aggiungendo poi, ridendo maliziosamente, e “un milione”.

Chi ricorda l’irrefrenabile risata della Pulver in “Penso spesso a Piroschka”, sa come doveva essere l’atmosfera durante l’intervista dell’attrice alla rivista svizzerotedesca “Glückspost”. Oggi compie 95 anni.

Pulver, che vive in una casa di riposo, sta bene, questo è probabilmente il messaggio più importante dell’intervista rilasciata dall’attrice. Non ha disturbi significativi e vuole vivere fino a più di cento anni, ha detto. Ha parlato di una routine quotidiana disciplinata e strutturata: alzarsi alle 7.30 del mattino, fare esercizio quotidiano, passeggiate, intrattenimento e dormire bene.

La maggior parte degli altri attori della sua generazione è morta da tempo. È con la risata che Pulver affascinava le masse. Oltre a “Ich denke oft an Piroschka” (“Penso spesso a Piroschka”), “Das Wirtshaus im Spessart” (L’osteria di Spessart) e “Eins, zwei, drei” (“Uno, due, tre!”) di Billy Wilder sono i maggiori successi dell’attrice svizzera.

Nata a Berna l’11 ottobre 1929, dal 1948 Pulver lavora come modella e prende le prime lezioni di recitazione. Nel 1952, è il successo cinematografico dell’anno nel ruolo della figlia quasi sempre ridente di un capostazione ungherese in “Penso spesso a Piroschka”.

Il suo secondo ruolo da protagonista è nel 1958 in “Das Wirtshaus im Spessart”, in cui la Pulver, dal fisico piuttosto infantile, interpreta una viaggiatrice in pantaloni. Grazie al suo grande successo, viene realizzata anche una trilogia di Spessart e Pulver è al culmine dal punto di vista artistico: “All’epoca ero la star numero due in Germania”, seconda solo a Ruth Leuwerik. Ma la Pulver viene riconosciuta anche a livello internazionale e poiché parla bene il francese, ottiene molti ruoli in Francia.

Paragonata a Audrey Hepburn e Doris Day, anche la carriera mondiale è alle porte. Le viene offerto un ruolo da protagonista in “Ben Hur”, che in seguito vinse undici Oscar. Ma è costretta a rifiutare a causa di un altro contratto cinematografico. Nel 1961, avrebbe dovuto interpretare il ruolo principale nel successo hollywoodiano “El Cid”, ma ancora una volta i contratti si sono messi di traverso: Sophia Loren ottiene il ruolo della Pulver. “Quelli sono stati duri colpi, dopo i quali non ci si rialza tanto facilmente”, affermò una volta Pulver.

In effetti, l’attrice è stata una delle vittime del boom cinematografico tedesco. Dalla fine degli anni ’60, non ottiene quasi più ruoli. Solo quando recita nell’edizione tedesca di “Sesame Stree” con la sua contagiosa allegria, la Pulver torna ad essere più presente a partire dalla fine degli anni Settanta. Tuttavia, il suo ritorno dura solo pochi anni e non sfonda mai veramente in televisione.

A ciò si aggiungono le crescenti ombre della sua vita privata. La figlia tossicodipendente Mélisande cade dalla terrazza davanti alla cattedrale di Berna nel 1989, all’età di 21 anni, in circostanze poco chiare. Pochi anni dopo, nel 1992 muore il marito, l’attore Helmut Schmid, con cui la Pulver era sposata dal 1961 e da cui aveva avuto un figlio, Marc-Tell.

Nel frattempo, Pulver prova una forte insoddisfazione. Ma negli ultimi tempi questa sembra essersi attenuata. Si gode le visite del figlio e dei nipoti, spera in un milione per il suo giardino e sogna persino un nuovo marito nelle pagine del “Glückspost”. “La speranza è l’ultima a morire: dovrebbe essere bello, ricco e divertente”, viene citata Pulver nella rivista, notando che a questa frase segue una sua sonora risata.