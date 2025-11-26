Hp taglierà fino a 6 mila posti di lavoro a causa dell’Ia

Keystone-SDA

Hp prevede di tagliare fino a 6000 posti di lavoro nei prossimi tre anni attraverso un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale (Ia). Lo ha dichiarato l'azienda, stimando i costi della ristrutturazione in 650 milioni di dollari.

(Keystone-ATS) I tagli di posti di lavoro arrivano dopo che il produttore di computer e stampanti, che contava circa 58’000 dipendenti nel suo ultimo rapporto annuale, ha ampliato di ulteriori 1000-2000 impieghi una riduzione di circa 7000 posizioni precedentemente annunciata. I dati aggiornati sulla forza lavoro non sono ancora disponibili.

Hp ha affermato che i nuovi tagli fanno parte di un piano più ampio per promuovere l’innovazione, la produttività e la soddisfazione del cliente attraverso l’Ia, sempre più utilizzata nelle aziende statunitensi per la programmazione di software e l’analisi dei dati.

La decisione segue una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove le aziende hanno citato l’adozione dell’Ia come causa dei tagli di posti di lavoro. A ottobre, Amazon ha annunciato che avrebbe tagliato circa 14’000 posizioni amministrative, sottolineando i cambiamenti organizzativi indotti dall’intelligenza artificiale.

Hp ha registrato un fatturato di 55,3 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre fiscale, in crescita di circa il 3% su base annua, mentre l’utile netto è sceso del 9% a 2,5 miliardi.