Houthi annunciano stop agli attacchi contro Israele e Mar Rosso

Keystone-SDA

Il movimento Houthi dello Yemen ha comunicato in una lettera indirizzata a Hamas di aver interrotto le proprie operazioni contro Israele e contro le imbarcazioni nel Mar Rosso, in seguito alla tregua nella Striscia di Gaza. Lo riporta l'Ap sul proprio sito.

(Keystone-ATS) Nel messaggio inviato alle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato di Hamas, gli Houthi scrivono di seguire “da vicino gli sviluppi” e avvertono che, se “il nemico rinnoverà la sua aggressione contro Gaza”, riprenderanno le azioni militari “in profondità all’interno dell’entità sionista” e reintrodurranno il divieto di navigazione israeliana nel Mar Rosso e nel Mare Arabico.