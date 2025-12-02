Honduras, sfida al fotofinish tra Asfura e Nasralla

Keystone-SDA

Le elezioni presidenziali in Honduras si avviano a un finale incertissimo, con una differenza di appena 515 voti tra Nasry "Tito" Asfura, del conservatore Partito Nazionale, e il centrista Salvador Nasralla, del Partito Liberale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Con il 57% delle schede scrutinate, Asfura è al 39,91%, mentre Nasralla lo tallona al 39,89%. La candidata ufficialista Rixi Moncada, del partito Libre (Libertà e Rifondazione), è ferma al 19%, segnando un brusco arretramento per la sinistra al governo.

La partecipazione ha superato i 2,8 milioni di votanti su 6 milioni di aventi diritto, ma la diffusione dei primi dati è arrivata con oltre un’ora di ritardo a causa di problemi tecnici al Consiglio nazionale elettorale (CNE). La tensione è aumentata quando Asfura ha sollecitato pubblicamente il CNE ad accelerare la pubblicazione dei risultati, per evitare che il Paese restasse “nell’incertezza”.

Il voto è stato seguito da vicino dagli Stati Uniti, mentre ha fatto discutere l’insolito endorsement del presidente Donald Trump a favore di Asfura, definito “l’unico vero amico della libertà in Honduras”. Su Truth Trump si è scagliato contro il CNE, sostenendo che abbia smesso improvvisamente di contare i voti quando solo il 47% delle schede era stato scrutinato. “È imperativo che si finisca il conteggio. La democrazia deve prevalere”, ha scritto Trump.

Nasralla, che afferma di vedere “tendenze favorevoli” con l’arrivo di nuove schede, invita comunque alla prudenza. Lo spoglio procede lentamente e lo scenario resta apertissimo.