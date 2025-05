Hollywood, i Golden Globes avranno il premio al miglior podcast

Keystone-SDA

I Golden Globe si aprono al mondo dell'audio. L'organizzazione ha annunciato che dalla prossima edizione, in calendario per l'11 gennaio 2026, premierà il miglior podcast dell'anno.

1 minuto

(Keystone-ATS) La nuova categoria selezionerà sei candidati tra i 25 podcast più ascoltati negli Stati Uniti, aprendo le porte del gala che tradizionalmente apre la “awards season” di Hollywood a personaggi come Joe Rogan, Alex Cooper e Megyn Kelly.

Gli organizzatori hanno affermato che questa mossa riflette la crescente influenza e portata dei podcast nell’industria dell’intrattenimento.

Nel 2024 erano stati aggiunti i Globes per la stand-up comedy e per il film più visto al cinema, in un processo di apertura che sembra un tentativo di modernizzare il premio e invertire il calo di audience che affligge lo show dal suo picco nel 2004.

Molte cose sono cambiate nella cerimonia del Berverly Hilton dopo lo scandalo sulla scarsa multiculturalità e trasparenza della Hollywood Foreign press che assegnava i premi, che portò al boicottaggio degli Studios nel 2021. L’associazione dei giornalisti stranieri con base a Los Angeles è stata sciolta e i Golden Globes sono ora proprietà privata delle Dick Clark Productions e Eldridge Industries.