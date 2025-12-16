Holcim punta sul Sudamerica, acquista impresa in Perù

Holcim si rafforza in Sudamerica: il colosso del cemento e di altri materiali di costruzione rileva una partecipazione di maggioranza nella società peruviana Cementos Pacasmayo.

(Keystone-ATS) L’azienda in questione gestisce tre cementifici con una capacità di circa 5 milioni di tonnellate all’anno e 28 impianti per la realizzazione di calcestruzzo preconfezionato e prefabbricati, ha indicato oggi la multinazionale elvetica. Il fatturato annuo è di 630 milioni di dollari (501 milioni di franchi), con un margine Ebitda (cioè quello relativo al risultato prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) del 28%. L’organico è di 2000 dipendenti e il gruppo è quotato in borsa sia in Perù che a New York.

“L’acquisizione di Cementos Pacasmayo è pienamente in linea con la nostra strategia NextGen Growth 2030, con la quale intendiamo accelerare la crescita nell’attraente regione dell’America Latina”, afferma il CEO di Holcim Miljan Gutovic, citato in un comunicato. La nota non specifica il prezzo esatto pagato, poiché la quota di maggioranza acquisita non viene quantificata. Il valore dell’intera azienda è comunque stimato a circa 1,5 miliardi di dollari.

L’operazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2026: secondo la dirigenza contribuirà ai profitti già nel primo anno e dovrebbe avere un impatto positivo sul flusso di cassa. Holcim prevede sinergie per circa 40 milioni di dollari all’anno a partire dal terzo anno dopo il completamento della transazione.

La borsa ha reagito bene alle novità odierne. Dall’inizio del 2025 l’azione Holcim – che fa parte dell’SMI, l’indice dei 20 principali titoli – ha guadagnato il 70% e positiva è anche la performance sull’arco di cinque anni (+211%).

Nella sua forma attuale il gruppo Holcim è nato nel 2015 dalla fusione fra la svizzera Holcim (in precedenza Holderbank, impresa fondata nel 1912 nell’omonima località argoviese) e la francese Lafarge. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con un organico di oltre 45’000 lavoratori e un fatturato che nel 2024 ha raggiunto 16,2 miliardi di franchi.