Holcim: ricavi calano ma redditività aumenta nel primo semestre

Keystone-SDA

Nonostante il calo del fatturato, Holcim ha chiuso il primo semestre dell'anno con un incremento degli utili.

2 minuti

(Keystone-ATS) Grazie a un cambio di passo nel corso della primavera, il colosso dei materiali da costruzione ha quindi rimediato a un inizio di 2025 con il freno a mano tirato.

Stando a una nota odierna della multinazionale, nel periodo in rassegna il volume d’affari è sceso del 2,2% a 7,87 miliardi di franchi. La forza del franco ha nuovamente influenzato, in negativo, tale risultato. Escludendo gli effetti valutari tuttavia, i ricavi sono cresciuti dell’1,8%.

Passando alla redditività, l’utile operativo ricorrente Ebit – l’indicatore utilizzato da Holcim che esclude gli oneri di ristrutturazione, altri costi una tantum e gli ammortamenti – è salito del 3,0% a 1,44 miliardi (+10,8% in valuta locale) e il corrispondente margine si è stabilito al 18,3% (+0,9 punti). L’utile netto è ammontato a 908 milioni, con un sostanzioso aumento del 35,2% su base annua.

Il gruppo ha leggermente deluso le aspettative formulate dagli esperti alla vigilia della pubblicazione dei risultati per quanto riguarda le vendite. Al contrario, le attese sono state nettamente superate in termini di utili e margini.

I dati divulgati per la prima volta non includono più le attività nordamericane, ora esternalizzate. Dal 23 giugno infatti è quotata in borsa Amrize, società indipendente che raggruppa gli affari oltreoceano della multinazionale.

Da ricordare come Holcim non avesse cominciato il 2025 su note particolarmente positive. L’Ebit ricorrente ad esempio si era ridotto di circa il 3%.

Il management dell’azienda ha espresso fiducia per il futuro e ha confermato i suoi obiettivi finanziari per il 2025: Holcim prevede una crescita del fatturato in una forbice compresa tra il 3% e il 5% (escludendo gli effetti valutari). Allo stesso tempo, l’Ebit ricorrente dovrebbe progredire fra il 6% e il 10%.