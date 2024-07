Holcim: fatturato in calo nel primo semestre

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mastodonte dei materiali da costruzione Holcim ha visto il fatturato erodersi dell’1,9% nei primi sei mesi dell’anno a 12,81 miliardi di franchi.

La multinazionale di Zugo calcola però una crescita dell’1,6% in valuta locale. L’Ebit ha visto un incremento dell’8,1% a 2,21 miliardi, con un margine che fa segnare +1,6 punti al 17,2%.

Ammortamenti e cambiamenti di settore hanno portato a una contrazione dell’utile netto del 3,4% a 1,22 miliardi.

La performance non raggiunge le aspettative degli esperti contattati dall’agenzia AWP per quel che riguarda il fatturato: in media si mirava a 12,98 miliardi. Risultato raggiunto e superato invece guardano all’Ebit: gli analisti parlavano di 2,14 miliardi e un margine del 16,6%.

La direzione ha abbandonato le ambizioni di una crescita superiore al 6% per l’insieme dell’esercizio, calando al 5%. L’obiettivo Ebit è invece stato alzato di mezzo punto al 18,5%.