Holcim: aumento del fatturato nel primo semestre

Keystone-SDA

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Nel primo semestre Holcim ha registrato un aumento del fatturato e un utile operativo praticamente invariato. Grazie all'accelerazione registrata in primavera, il colosso elvetico del cemento ha così compensato il rallentamento del primo trimestre.

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(Keystone-ATS) Holcim ha ora rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno.

Nel primo semestre di quest’anno il fatturato è aumentato dello 0,7% raggiungendo i 7,93 miliardi di franchi, ha comunicato oggi il gruppo. La forza del franco ha inciso negativamente sulle vendite per 268 milioni di franchi.

Le acquisizioni e le cessioni di rami d’azienda hanno ridotto il fatturato di ulteriori 65 milioni. A livello organico Holcim è cresciuta invece del 5,2%, secondo quanto comunicato.

L’utile operativo ricorrente (Ebit) è rimasto stabile a 1,44 miliardi di franchi (-0,1%). Ciò è dovuto alle cessioni di unità aziendali ad alto margine e al franco forte, viene indicato. Il relativo margine operativo è sceso leggermente al 18,1% dal 18,3% del semestre dell’anno precedente. L’utile netto delle attività continuate invece, è salito dello 0,5% a 913 milioni.

Nel complesso, Holcim ha superato nettamente le aspettative degli analisti consultati da Awp.

Per il 2026 il Ceo Miljan Gutovic si mostra fiducioso: “Sulla base dei nostri solidi risultati e del nostro modello di business resiliente, che ha dato prova di sé in tutti i cicli economici e in tutte le condizioni di mercato, alziamo le nostre previsioni per l’intero anno 2026”, ha dichiarato, citato nel comunicato.

Nell’esercizio 2026, Holcim prevede una crescita del fatturato di circa il 5%, rispetto il 3-5% previsto in precedenza. Allo stesso tempo, al netto degli effetti di cambio e di perimetro, l’utile operativo dovrebbe aumentare di circa il 10%. Finora Holcim aveva indicato un incremento compreso tra l’8 e il 10% circa.