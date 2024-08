Hochdorf vende attività operative e manda in moratoria la holding

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Hochdorf vende le sue attività operative – la filiale Hochdorf Swiss Nutrition (HSN) – ed entra il moratoria concordataria: il gruppo lucernese specializzato nei prodotti lattieri e negli alimenti per bebè spera così di uscire dalla crisi che l’attanaglia.

HSN sarà rilevata dal fondo elvetico-britannico AS Equity Partners, ha indicato oggi Hochdorf. Il comparto è stato valutato a 83 milioni di franchi, ma tenendo conto dei debiti la holding incasserà 16 milioni. Azionisti e i creditori obbligazionari rischiano una perdita totale.

L’impresa si rammarica molto del fatto che gli investitori stiano perdendo i loro soldi, ha affermato in una teleconferenza il presidente della direzione Ralph Siegl. “Ma purtroppo questo è il risultato di una politica aziendale decennale in cui la ditta ha vissuto al di sopra delle sue possibilità”, ha aggiunto il dirigente che ha assunto la guida nel 2022 con l’obiettivo di riportare la società in carreggiata.

Hochdorf ha una storia ultracentenaria: è stata infatti fondata nel 1895 come Centralschweizerischen Natur-Milch-Exportgesellschaft, entità poi ribattezzata quattro anni più tardi in Schweizerische Milchgesellschaft. Il nome attuale ricalca quello del comune lucernese in cui ha sede. Dopo Emmi e Cremo è la terza realtà più grande nel settore lattiero-caseario elvetico.