Hezbollah celebra i funerali solenni del leader Aquil

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Nella grande piazza chiamata Shura, che significa “consiglio”, si svolgono oggi a Danieh, alla periferia sud di Beirut, la roccaforte di Hezbollah, i funerali solenni del comandante dell’unità di forze speciali Radwan Ibrahim Aquil.

L’attivista è stato ucciso nel raid israeliano di venerdì scorso durante una riunione con altri 16 miliziani.

La Bbc racconta che migliaia di sostenitori di Hezbollah si sono radunati portando la foto del comandante ucciso e le bandiere palestinese, libanese, iraniana e di Hezbollah. Viene suonata una canzone che parla del “martirismo subito lungo il cammino verso Gerusalemme”.

Si tratta, secondo Bbc, di un evento molto più imponente del funerale tenutosi per Fuad Shukr, il secondo in comando del gruppo, assassinato in un attacco aereo israeliano a Dahieh a luglio.

File di sedie di plastica sono disposte di fronte a un tappeto rosso. I religiosi sciiti con turbanti bianchi sono seduti in prima fila. Molti uomini sono vestiti tutti di nero, con fasce gialle di Hezbollah attorno al collo.

Il vice segretario generale di Hezbollah, lo sceicco Naim Qassem, è in prima fila mentre miliziani in uniforme da combattimento e berretti rossi sono sull’attenti di fronte alla banda, tenendo in mano la bandiera gialla e verde di Hezbollah.