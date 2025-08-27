Herzog commosso per Leone d’oro, “sono soldato del cinema”

Keystone-SDA

''Ho sempre cercato di raggiungere una forma poetica profonda, fare qualcosa che potesse essere quasi trascendentale, forse può sembrare strano, ma sono un buon soldato del cinema".

(Keystone-ATS) “Questo per me significa perseveranza, coraggio e anche un senso del dovere e questo è infine quello che mi ha portato qui. Grazie”. Lo ha detto un commosso Werner Herzog ricevendo il Leone d’oro alla carriera da Francis Ford Coppola, che si è detto ”pronto a mangiarmi la scarpa se ce n’è un altro come lui”.

“Ha inventato categorie che ancora non hanno un nome” ha detto di lui Coppola sottolineando che con la sua arte “potrebbe riempire le pagine di una enciclopedia”.

Herzog, accolto da una standing ovation dalla sala, ha versato anche qualche lacrima mentre vedeva scorrere sul grande schermo le immagini dei suoi film.