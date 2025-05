Helvetia e Baloise, azionisti approvano la mega-fusione

Keystone-SDA

Via libera a una mega-fusione nel settore assicurativo svizzero: gli azionisti di Helvetia e Baloise hanno dato oggi il loro assenso all'operazione, che permetterà di creare la seconda compagnia del ramo e non mancherà di avere profonde ripercussioni sull'impiego.

(Keystone-ATS) Le rispettive assemblee generali straordinarie si sono tenute alle 13.00 (Helvetia) e alle 16.00 (Baloise) e non c’è stata storia: le nozze aziendali e i punti all’ordine del giorno ad esse legati – a partire della sede e del nome della società – sono stati approvati rispettivamente con il 97% e il 96% dei consensi. Nasce così la nuova entità “Helvetia Baloise Holding”. Secondo gli esperti è molto probabile che la Finma, l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, dia pure il suo assenso.

Ad aprire la porta alla fusione è stata la cooperativa Patria, che è azionista principale di Helvetia, controllandone circa un terzo. Dal mese di aprile Patria detiene infatti anche una partecipazione significativa presso Baloise, avendo rilevato il pacchetto azionario del 9% dell’investitore Cevian.

Quella che è stata definita un’unione tra pari è stata annunciata il 22 aprile. Con un volume d’affari combinato di oltre 20 miliardi di franchi e circa 22’000 collaboratori dovrebbe nascere un nuovo grande attore del comparto.

Sul mercato nazionale, Helvetia Baloise è al secondo posto sia nel ramo vita che in quello danni, dopo rispettivamente Swiss Life e La Mobiliare. In Europa – con attività in Germania, Spagna, Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria e nel segmento globale delle polizze speciali – entra nella top ten delle compagnie assicurative quotate in borsa.

Basilea è stata scelta come sede della nuova società. Baloise (che in passato in italiano si presentava come Basilese) fornirà il presidente designato del consiglio di amministrazione, Thomas von Planta, mentre Fabian Rupprecht, numero uno di Helvetia, guiderà il gruppo come Ceo.

Obiettivo dei due manager è “migliorare la posizione di mercato”, realizzando “notevoli sinergie”, di modo da “aumentare significativamente il valore dell’azienda”. A partire dal 2029 sono previste sinergie per un totale di 350 milioni di franchi all’anno. I costi di integrazione dovrebbero ammontare a 500-600 milioni.

L’attenzione si concentrerà sulla riduzione dei doppioni. Non è stato ancora comunicato il numero di posti di lavoro che saranno soppressi nell’operazione: gli analisti stimano però che si perderanno fino a 1600 dei circa 7000 posti di lavoro in Svizzera. I I tagli più consistenti sono attesi nella sede centrale di Helvetia a San Gallo. In discussione vi sono inoltre le attività in Germania: il motivo è che sul mercato tedesco, altamente competitivo, c’è poco da guadagnare. Cevian aveva in passato chiesto a gran voce la vendita della corrispondente unità di Baloise.

Fondata nel 1863 come compagnia di assicurazioni contro gli incendi (sulla scia, come per altre realtà del settore, del famoso rogo di Glarona del 1861), la società Bâloise – la ragione sociale della holding conserva ancora oggi l’accento circonflesso, contrariamente al marchio commerciale – è cresciuta rapidamente fino a diventare una delle maggiori compagnie elvetiche: al momento della sua massima espansione geografica, intorno al 1938, era presente in 51 paesi. Helvetia, le cui origini risalgono al 1858, ha acquisito una notevole importanza soprattutto nel recente passato: importanti sono state le acquisizioni di Nationale Suisse nel 2014 e del gruppo spagnolo Caser nel 2020.