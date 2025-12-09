Helvetia Baloise: fino a 1800 posti soppressi in Svizzera

Keystone-SDA

In Svizzera tra il 2026 e il 2028, il nuovo colosso assicurativo sopprimerà tra 1400 e 1800 posti. A livello di gruppo, l'organico sarà ridotto di 2000-2600 unità.

(Keystone-ATS) L’azienda ha informato oggi i dipendenti in merito alla portata prevista dei tagli, ha indicato un portavoce all’agenzia di stampa economico finanziaria Awp, confermando un’informazione pubblicata dalla britannica Reuters.

Secondo il portavoce, i tagli di personale previsti nella Confederazione riguardano principalmente le funzioni presso la sede centrale del gruppo e i servizi interni. Una procedura di consultazione sarà avviata il prossimo gennaio.

Complessivamente, Helvetia Baloise, che ha sede a Basilea, impiega circa 22’000 collaboratori in otto mercati europei. Il direttore del gruppo, Fabian Rupprecht, aveva già annunciato che la fusione avrebbe comportato uno stralcio dei doppioni. I media avevano stimato che potessero essere soppressi 2000 posti.

Ieri il nuovo colosso assicurativo, la cui fusione è stata finalizzata venerdì scorso, ha avvertito che l’armonizzazione della contabilità secondo la norma internazionale IFRS (per International Financial Reporting Standards) avrebbe avuto “più impatti negativi che positivi”. L’handicap maggiore è dato dall’ammortamento di attivi immateriali stimato in 3,4 miliardi di franchi.

I responsabili hanno previsto la stesura di una contabilità parallela che non tenga conto degli effetti puramente contabili e non operativi della fusione.

Il completamento del processo di fusione ha aperto la strada alla negoziazione delle nuove azioni Helvetia Baloise alla borsa svizzera a partire da ieri.

Come singole società, Helvetia e Baloise hanno realizzato nel primo semestre dell’anno un utile complessivo di 595,9 milioni di franchi. L’utile pro forma della società risultante dalla fusione, annunciato ieri in una presentazione agli analisti, è stato invece solo di 517,4 milioni, a causa dell’ammortamento di attività immateriali.