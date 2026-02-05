Helvetia abbandona marchio Baloise con un forte ammortamento
Il gruppo Helvetia Baloise, fresco di fusione, semplifica la propria ragione sociale mantenendo solo Helvetia.
(Keystone-ATS) L’operazione comporterà un ammortamento compreso tra 1,0 e 1,1 miliardi di franchi nell’esercizio in corso, seguito da 75-125 milioni all’anno fino al 2030, avverte il nuovo colosso assicurativo in un comunicato odierno.
L’impatto contabile dovrà poi essere riportato al di sotto dei 10 milioni all’anno, fino al completo ammortamento del marchio, previsto per il 2040.
Se il gruppo abbandonerà il marchio Baloise, la nuova identità visiva ne riprenderà già quest’anno il logo, il colore e il carattere tipografico.