Helene: il bilancio dei morti in Usa sale a oltre 45

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sono almeno 45 le persone morte in cinque Stati americani a causa dell’uragano Helene. E’ questo l’ultimo, bilancio, ancora provvisorio, diffuso dalle autorità.

Il passaggio di Helene sulla costa sud-est degli Stati Uniti potrebbe aver provocato tra 15 e 26 miliardi di dollari di danni materiali e altri 5-8 miliardi in mancato output economico, secondo le stime di Moody’s Analytics secondo cui tre anni di uragani lungo la costa della Florida che si affaccia sul Golfo del Messico, associati all’aumento dei premi assicurativi, rischiano di mettere un’ipoteca nel lungo periodo sulla crescita dello stato.

Per coprire i danni causati da Helene le compagnie di assicurazioni dovranno pagare almeno 5 miliardi di dollari, secondo le stime di A.M. Best. La cifra non copre tutte le perdite perchè molte famiglie e piccole imprese lungo il passaggio della tempesta non erano assicurate