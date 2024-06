Heiden (AR): testa del Böögg esplode solo dopo mezz’ora

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Il Böögg, il pupazzo che rappresenta l’inverno e che viene solitamente bruciato in aprile a Zurigo durante la tradizionale festa delle corporazioni, la Sechseläuten, è stato dato alle fiamme oggi a Heiden (AR).

Una volta raggiunta dal fuoco, la testa è caduta a terra e poi è esplosa dopo ben 31 minuti e 28 secondi. Viene così preannunciata un’estate piuttosto piovosa.

Il fatto che la testa del pupazzo di neve abbia impiegato così tanto tempo per esplodere è in parte dovuto alla pioggia. Nel pomeriggio si sono in parte avute forti precipitazioni a Heiden. La catasta di legno sotto il Böögg e lo stesso pupazzo di neve sono quindi stati inzuppati, ha detto il suo costruttore Lukas Meier durante la trasmissione in diretta su “Telezüri” e “TVO”.

Lo scorso 15 aprile la tradizionale accensione del Böögg era stata evitata per ragioni di sicurezza a causa delle forti raffiche di vento che soffiavano nella città sulla Limmat. In quell’occasione ospite era proprio il cantone di Appenzello Esterno. Nei giorni seguenti era stato annunciato che l’accensione sarebbe avvenuta oggi a Heiden nel quadro di un evento pubblico.

A causa del terreno scosceso si è rinunciato alla tradizionale cavalcata intorno al Böögg con cavalli veri. Al loro posto sono stati utilizzati cavalli con bastone. Si tratta di giocattoli che erano già stati utilizzati come sostituti dei cavalli alla Sechseläuten del 1965: all’epoca l’uso di cavalli veri non era stato possibile a causa della dilagante influenza equina.

La catasta di legno su cui si trovava il pupazzo è poi stata data alle fiamme dal landamano di Appenzello Esterno Yves Noël Balmer e dalla consigliera di stato zurighese Natalie Rickli. Gli spettatori dovrebbero essere stati circa 5’000, ha indicato alla Keystone-ATS il responsabile della comunicazione del Cantone David Scarano. Gli organizzatori avevano preannunciato la partecipazione di circa 1’500 membri delle corporazioni zurighesi.

Per la prima volta – con l’eccezione degli anni del coronavirus – quest’anno il Böögg non era stato fatto bruciare alla Sechseläuten: secondo la credenza popolare, più velocemente esplode la testa del famoso pupazzo imbottita di petardi, più l’estate dovrebbe essere bella e calda.

L’anno scorso ci erano voluti 57 minuti perché la testa esplodesse, un record, promettendo un’estate disastrosa. Tuttavia, secondo l’Ufficio federale di meteorologia (MeteoSvizzera), alla fine è stata una delle estati più calde dall’inizio delle misurazioni nel 1864.