Hegseth vuole solo “i belli” a suo discorso su stato dell’esercito

Keystone-SDA

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La crociata di Pete Hegseth contro i soldati "barbuti" e "grassi" è passata al livello successivo. Al discorso sullo stato delle forze armate che il capo del Pentagono terrà il 30 settembre saranno infatti invitati i belli.

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(Keystone-ATS) Secondo il Wall Street Journal, il segretario ha chiesto ai vertici militari di selezionare soldati che soddisfano specifici requisiti relativi al rapporto tra circonferenza vita e altezza e che mostrano standard di cura della persona “impeccabili”. Ma nemmeno queste caratteristiche garantiranno l’accesso. I candidati parteciperanno ad una sessione di allenamento con Hegseth e poi dovranno dimostrare “doti di leadership, carattere ed eccellenza all’interno dei rispettivi reparti”.

Non solo, in un email interna del dipartimento della Difesa si sottolinea che tra i requisiti necessari devono esserci, inoltre, “chiarezza comunicativa e capacità di giudizio sotto pressione” e infine che i candidati “fungano da modelli di riferimento per i propri pari e subordinati”.