Hegseth, riporterò la cultura del guerriero al Pentagono

Keystone-SDA

"Voglio riportare la cultura del guerriero". Lo ha detto il candidato di Donald Trump al Pentagono, Pete Hegseth, nelle sue dichiarazioni iniziali davanti alla Commissione della difesa del Senato.

(Keystone-ATS) “Trump sarà il migliore commander-in-chief che gli Stati Uniti possano avere”, ha dichiarato il veterano.

Hegseth ha respinto tutte le accuse di molestie sessuali, misoginia, dipendenza dall’alcol e comportamenti violenti bollandole come “una campagna dei media di sinistra”. La stessa, ha sostenuto Pete Hegseth, “alla quale è stato sottoposto Trump”.

“Attacchi falsi, attacchi anonimi orchestrati per distruggermi perché sono un elemento di cambiamento”, ha sottolineato. “Non sono perfetto ma la mia redenzione è reale grazie a mia moglie e a Dio”, ha dichiarato.

In precedenza, sul suo social Truth, Donald Trump aveva affermato che “Pete Hegseth sarà un grande segretario alla Difesa. Ha il mio completo e totale sostegno. Buona fortuna per oggi Pete”.

L’audizione è iniziata intorno alle 9 ora locale, le 15 in Svizzera, e i democratici erano pronti a dare battaglia contro l’ex anchor di Fox che ritengono non adeguato al ruolo.

Diversi manifestanti hanno inoltre interrotto le dichiarazioni di Hegseth, davanti alla commissione Difesa del Senato americano. Tutti sono stati portati via dalla Metropolitan Police. Uno di questi era un uomo anziano che ha detto di essere un veterano del Vietnam e ha urlato a Hegseth: “Sei un cristiano sionista”. Una donna, invece, gli gridato: “Misogino”.

Pete Hegseth, scelto da Donald Trump per la guida del Pentagono, si descrive come un “agente di cambiamento” che non ha “interessi particolari in determinate aziende o in programmi specifici”. Secondo gli estratti della sua dichiarazione iniziale in Senato,

Hegseth afferma di “non avere la stessa biografia dei segretari alla Difesa degli ultimi 30 anni. Ma, come il presidente Trump mi ha detto, abbiamo ripetutamente scelto per i vertici del Pentagono persone con presumibilmente le ‘giuste credenziali’ e questo dove ci ha portato?”.

Dal canto loro, i democratici del Senato sostengono che il rapporto dell’Fbi sul candidato di Donald Trump al Pentagono ha gravi lacune e non riporta le testimonianze cruciali di alcune figure chiave come una delle sue ex mogli. Lo riporta il New York Times.

“Ci sono lacune e inadeguatezze significative nel rapporto come la mancata testimonianza di persone a conoscenza di irregolarità o abusi da parte di Pete Hegseth”, ha attaccato il democratico senatore Richard Blumenthal, uno dei membri della commissione che oggi sottoporrà alle sue domande il candidato alla Difesa. “Molte delle donne che lo hanno accusato non sono state sentite dall’Fbi”, ha sostenuto la senatrice Tammy Duckworth aggiungendo che alcune di loro temevano per la loro sicurezza e quella dei loro figli.

Hegseth è stato accusato di aver aggredito sessualmente a Monterey, in California, nel 2017, una donna che poi ha pagato per il silenzio. Il candidato al Pentagono sostiene che l’incontro fosse consensuale.