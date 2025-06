Hegseth, ‘target 5% si concretizzerà al summit Nato all’Aja’

Keystone-SDA

"Siamo qui per proseguire il lavoro avviato dal presidente Trump, ovvero l'impegno a portare la spesa per la difesa al 5% in tutta l'alleanza", un obiettivo "che riteniamo si realizzerà e pensiamo debba essere raggiunto entro il vertice dell'Aja di fine mese".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, al suo arrivo alla ministeriale Difesa della Nato.

“Questo è il nostro obiettivo: 5% di spesa, forze credibili e pronte al combattimento, e assicurare che la Nato si concentri sulla sua missione principale: la difesa del continente”, ha evidenziato. “Siamo pronti a confrontarci con le controparti oggi per far avanzare gli interessi americani, ma anche quelli del continente”, ha aggiunto.

“Non credo che nessuno abbia fatto più del presidente Trump per promuovere la causa del rafforzamento della Nato, avviata già nel suo primo mandato, chiedendo il 2%” di Pil da destinare alla difesa e “investimenti in questa alleanza”, ha sottolineato, indicando che per essere un’alleanza servono “più che semplici bandiere e conferenze, servono formazioni operative, capacità pronte al combattimento”.

“Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere qui al fianco dei nostri alleati, ma il nostro messaggio continuerà a essere chiaro: deterrenza e pace attraverso la forza. Ma non può trattarsi di fare affidamento” soltanto sugli Usa: “Non può e non dev’esserci una dipendenza dall’America in un mondo con molte minacce, nel quale l’America è pronta a contribuire ad affrontarle”, ha detto Hegseth, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, prima della ministeriale Difesa dell’Alleanza. “Ogni Paese deve contribuire con il 5%” di spesa per la difesa”, ha aggiunto.