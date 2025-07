Heerbrugg (SG): omicidio asilante, fermato sospettato

Keystone-SDA

Ci sono sviluppi nel caso del richiedente asilo algerino, ospite del Centro federale d'asilo di Altstätten, ucciso venerdì scorso alla stazione di Heerbrugg: la polizia sangallese ha informato oggi di aver fermato un 34enne croato sospettato del crimine.

(Keystone-ATS) Tuttavia, l’indagine prosegue. Gli inquirenti stanno cercando una giacca chiara o gialla con cappuccio che l’uomo indossava al momento del fatto.

Stando alla ricostruzione dei fatti, venerdì dopo le 3:45 una persona ha segnalato la presenza di un individuo sanguinante a terra sul marciapiede della stazione. Una pattuglia di polizia giunta sul posto ha rinvenuto il ragazzo già in gravi condizioni. Da parte loro, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Un sospetto, spiega la nota delle autorità cantonali, è stato fermato domenica sera grazie anche alle registrazioni di varie telecamere. Il tribunale delle misure coercitive ha già disposto nei confronti del croato tre mesi di carcerazione preventiva.

Nel comunicato si fa notare che la vittima aveva indicato durante la procedura di asilo di essere nato nel 2007. Ma documenti algerini in mano alla Segreteria di Stato della migrazione indicano quale data di nascita il 2001.