Harvard, giudice blocca il giro di vite sugli stranieri

Keystone-SDA

Una giudice federale ha bloccato temporaneamente il giro di vite imposto dall'amministrazione Trump alla presenza di studenti stranieri sul campus di Harvard. La giudice ha accolto la mozione presentata oggi dall'ateneo dopo la decisione dell'Homeland Security.

2 minuti

(Keystone-ATS) “All’amministrazione Trump è da questo momento impedito di attuare… la revoca della certificazione Sevp (Student and Exchange Visitor Program) della parte ricorrente,” ha ordinato la giudice Allison Burroughs nel contesto di uno scontro crescente tra la Casa Bianca e l’università della Ivy League.

Intanto Harvard ha fatto causa all’amministrazione Trump per il blocco delle iscrizioni degli studenti stranieri. Nell’azione legale l’ateneo spiega che la decisione dell’amministrazione viola il primo emendamento.

“Condanniamo” la decisione “illegale e ingiustificata” dell’amministrazione, ha affermato il presidente di Harvard, Alan Garber, in una nota. L’azione dell’amministrazione “mette a repentaglio il futuro di migliaia di studenti e studiosi di Harvard e serve da monito per innumerevoli altri college in tutto il paese”, ha aggiunto Garber.

La portavoce della Casa Bianca, Abigail Jackson, ha da parte sua definito “priva di merito” la causa presentata dall’università.

“Se solo a Harvard importasse altrettanto porre fine al flagello degli agitatori anti-americani, antisemiti e filo-terroristi presenti nel loro campus, non si troverebbe in questa situazione”, ha detto Jackson secondo cui “Harvard dovrebbe impiegare il proprio tempo e le proprie risorse per creare un ambiente universitario sicuro, invece di intentare cause prive di merito”.

Secondo il quotidiano studentesco The Harvard Crimson, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dato ieri ad Harvard 72 ore di tempo per consegnare tutta la documentazione disciplinare relativa agli studenti internazionali e registrazioni cartacee, audio o video sull’attività di protesta degli ultimi cinque anni, come condizione per “avere l’opportunità” di riottenere l’autorizzazione a iscrivere studenti stranieri.

Il blocco delle iscrizioni e delle ammissioni di nuovi studenti è arrivato a una settimana dalle cerimonia di laurea del prestigioso ateneo del Massachusetts.