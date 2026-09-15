Harry ha trasferito figli in nuova scuola per motivi di sicurezza

Keystone-SDA

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Il principe Harry, che proprio oggi festeggia il suo 42esimo compleanno, e Meghan hanno trasferito i loro figli in una nuova scuola nel Regno Unito pochi giorni dopo l'inizio delle lezioni, a causa di problemi di sicurezza. Lo sostiene Sky News.

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(Keystone-ATS) Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, hanno iniziato la scuola la settimana scorsa dopo essersi trasferiti dagli Stati Uniti il mese scorso.

Un portavoce del Duca e della Duchessa ha dichiarato: “la decisione di cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito a una discussione con il team di sicurezza della famiglia in merito agli aspetti pratici della loro attuale situazione. I genitori restano profondamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l’amore, la cura e l’impegno che hanno dimostrato alla loro famiglia.”