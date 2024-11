Harris chiama Trump per congratularsi della vittoria

Keystone-SDA

Kamala Harris ha chiamato Donald Trump per congratularsi per la vittoria. Lo riferisce la campagna della democratica.

(Keystone-ATS) Nella loro telefonata, Harris e Trump hanno discusso dell’importanza di “una pacifica transizione”. Lo hanno detto fonti informate all’Associated Press.

Kamala e Donald si sono detti d’accordo sulla “necessità di unire il Paese”, ha affermato un portavoce della campagna di Trump riferendo della conversazione telefonica fra i due leader.

Sul fronte giuridico, il procuratore speciale Jack Smith è in trattative con i vertici del Dipartimento di Giustizia su come porre fine ai procedimenti penali contro Donald Trump. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali le trattative dureranno diversi giorni.

Smith ha incriminato Trump per l’assalto al Congresso del 6 gennaio e per le carte segreta a Mar-a-Lago.

Intanto, Trump ha vinto anche in Michigan, secondo le proiezioni di Nbc.

Il presidente eletto è avanzato anche a New York e in altre aree “blu” dell’America. Trump ha ottenuto il 44 per centro dei voti nel suo stato di origine contro il 55,7 per cento della Harris. Ma se Kamala ha vinto senza difficoltà i 28 voti elettorali dell’Empire State, lo ha fatto con una percentuale di gran lunga inferiore a quella di Biden nel 2020 (60,9% contro 37,7%).

Secondo il Washington Post la deriva conservatrice non ha riguardato solo l’America rurale: la maggior parte delle tremila contee degli Stati Uniti hanno svoltato a destra rispetto al 2020 e questo ha riguardato anche i ricchi sobborghi di Washington o di Filadelfia.

Nello stato di New York i guadagni per Trump sono stati ovunque, perfino nei cinque “boroughs” della più vasta area metropolitana d’America dove l’ex costruttore che nel 2019 ha cambiato la residenza a Palm Beach ha migliorato i suoi margini dal 2020 di sette punti (30,45%) contro il 67,7% della Harris.

Trump ha fatto campagna a New York nell’ultimo scorcio pre-elettorale con un maxi-evento al Madison Square Garden e prima ancora un comizio nel South Bronx mirato a catturare l’attenzione di afro-americani e latini.

Intanto, Emmanuel Macron e Donald Trump hanno espresso la loro “volontà di lavorare al ritorno della pace e della stabilità” di fronte alle “grandi crisi internazionali in corso”, nella loro prima telefonata dopo al vittoria del tycoon alle elezioni americane. Lo ha reso noto l’Eliseo.

Nel corso dell'”ottimo scambio di 25 minuti”, il presidente francese “ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Europa e ha detto al presidente Trump di essere disponibile a continuare la conversazione e a lavorare insieme su questi dossier”, in particolare Ucraina e Medio Oriente, “quando avrà assunto l’incarico”.