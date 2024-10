Harris: la mia presidenza non sarà continuazione di Biden

(Keystone-ATS) “La mia presidenza non sarà la continuazione di Joe Biden. Come ogni nuovo presidente porterò le mie esperienze e le mie nuove idee. Sono una nuova generazione di leadership”. Lo ha detto Kamala Harris in un’intervista a Fox nella quale ha definito Trump “instabile”.

“Penso che gli americani siano preoccupati da Trump”, ha aggiunto Harris citando i timori espressi da molti che hanno lavorato con l’ex presidente e che lo definiscono “non adatto” alla Casa Bianca e “pericoloso”.

“Chiunque calpesti i valori democratici come ha fatto Donald Trump, e chiunque chieda la fine della costituzione come ha fatto Donald Trump non può essere mai più dietro il sigillo del presidente degli Stati Uniti. Mai più”, ha concluso.