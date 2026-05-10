Hantavirus, un francese rimpatriato ha sintomi

Keystone-SDA

Uno dei cinque francesi rimpatriati oggi da Tenerife, dopo essere sbarcati dalla nave Hondius focolaio dell'hantavirus, presenta sintomi della malattia. Lo ha annunciato il primo ministro, Sébastien Lecornu, in un post su X.

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(Keystone-ATS) “Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell’aereo durante il rientro”, ha riferito il premier aggiungendo che tutti e cinque i passeggeri saranno posti “in isolamento stretto fino a nuovo ordine”.

“Fin da questa sera – ha aggiunto – adotterò un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi contatto e in grado di proteggere tutta la popolazione”.