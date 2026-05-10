Hantavirus, cittadino svizzero in quarantena

Keystone-SDA

Un membro svizzero dell'equipaggio della Hondius, imbarcazione dove si è manifestato un focolaio di hantavirus, è stato posto oggi in quarantena dopo l'evacuazione a Tenerife della nave da crociera.

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(Keystone-ATS) Fino a oggi pomeriggio, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non era a conoscenza della presenza di altri Svizzeri a bordo della nave

La quarantena dovrebbe durare sei settimane, ha indicato l’UFSP a Keystone-ATS a seguito di un’informazione riportata da “20 Minutes”. Le autorità sono in contatto regolare col membro dell’equipaggio e i suoi familiari in Svizzera. Nonostante la situazione, la persona in questione sta bene e non presenta alcun sintomo.

L’UFSP ha precisato che le misure di quarantena in questo caso sono di competenza delle autorità olandesi, poiché la nave appartiene a una società dei Paesi Bassi.

“Il membro svizzero dell’equipaggio ha lasciato la nave per essere trasportato in aereo nei Paesi Bassi nel pomeriggio”, ha precisato l’UFSP, secondo cui l’uomo è stato informato della procedura e si è mostrato comprensivo. A differenza dei membri dell’equipaggio, i passeggeri devono essere rimpatriati nei loro paesi d’origine.

Dal 4 maggio, un uomo infettato dall’hantavirus è in cura all’Ospedale universitario di Zurigo. Sabato il nosocomio ha comunicato che le sue condizioni sono stabili. La sua compagna si trova in isolamento a casa. Un’altra persona è in autoisolamento a Ginevra. Ad oggi, secondo l’OMS, sono stati confermati sei casi di infezione da hantavirus e due casi sospetti. Tre persone sono decedute.