Hamas rivede il bilancio del raid a Khan Yunis, 19 morti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che almeno 19 persone sono state uccise in un attacco israeliano su un campo di Khan Yunis, in una zona umanitaria designata, rivedendo al ribasso il bilancio iniziale. Lo scrive il Times of Israel.

La Difesa civile aveva precedentemente affermato che 40 persone erano state uccise nell’attacco di questa mattina. L’esercito israeliano aveva contestato tale bilancio, affermando di aver utilizzato munizioni precise contro un gruppo di militanti.

Il Ministero ha però aggiunto che il bilancio dell’attacco potrebbe aumentare, visto che ci sono anche 60 feriti.

Secondo l’esercito israeliano, le forze aeree hanno “colpito importanti terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo incorporato nell’area Umanitaria di Khan Yunis”, si legge su Telegram. “Prima dell’attacco, sono state adottate numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili”, si legge nello stesso post.