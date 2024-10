Hamas celebra il 7 ottobre, “un attacco glorioso”

(Keystone-ATS) Hamas celebra il “glorioso” attacco del 7 ottobre in un comunicato alla vigilia dell’anniversario.

“Il compimento del glorioso 7 ottobre ha infranto le illusioni che il nemico si era creato, convincendo il mondo e la regione della sua presunta superiorità e capacità”, ha affermato in un videomessaggio Khalil al-Hayya, membro di Hamas con base in Qatar, diffuso in vista del primo anniversario dell’attacco nel sud di Israele che ha scatenato la guerra a Gaza.