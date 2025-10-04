La televisione svizzera per l’Italia

Hamas apre al piano Trump

Sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare "tutti gli ostaggi israeliani" ancora nelle sue mani, così come previsto dal piano Usa.

(Keystone-ATS) Tuttavia, la fazione islamica ha chiesto “ulteriori discussioni e negoziati” sulla proposta americana, proponendosi per un ruolo futuro, escluso invece da tutti. L’ufficio di Netanyahu ha affermato dal canto suo che Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano.

“Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump”, ha affermato Tel Aviv.

In un videomessaggio su Truth Trump ha scritto: “È un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti in molti modi”. “Una mossa coraggiosa di leadership”, il commento entusiasta dei familiari degli ostaggi. —.

