Hamas a Bbc, ‘segreto il nome del successore di Sinwar’

(Keystone-ATS) Hamas intende tenere inizialmente segreto, per “ragioni di sicurezza”, il nome del suo leader che sarà designato a succedere a Yahya Sinwar, ucciso dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza. Lo ha detto un alto funzionario citato dalla Bbc in forma anonima.

La nomina è attesa a marzo e per il momento Hamas sarà guidato da un un comitato composto da 5 membri: Khalil al-Hayya, indicato come responsabile degli esteri e della politica per Gaza; l’ex leader Khaled Meshaal; il capo del Consiglio della Shura, Muhammad Darwish; Zaher Jabarin; e un quinto (probabilmente legato al braccio armato) la cui identità non è stata svelata.

Le precauzioni di sicurezza spinsero Hamas – ricorda la Bbc – a tenere pubblicamente riservati, in un primo tempo, anche l’elezione e i nomi dei leader subentrati rispettivamente al fondatore, lo sceicco Ahmed Yassin, e poi al primo successore di questi, Abdel Aziz al-Rantisi, entrambi a loro volta assassinati da Israele.

L’organizzazione islamico-radicale palestinese cerca inoltre di mantenere un segreto totale sull’identità di chi comanda la propria ala militare, le Brigate Ezzedin al Qassam: identità indicata di solito con il solo nome di battaglia.