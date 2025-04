Hamas, ‘almeno 17 morti in attacchi israeliani a Gaza’

Keystone-SDA

Almeno 17 persone sono state uccise questa mattia nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo afferma la Protezione Civile palestinese gestita da Hamas, che parla di "corpi carbonizzati" e "persone disperse sotto le macerie".

(Keystone-ATS) Il bombardamento più sanguinoso ha colpito una ex scuola trasformata in rifugio per sfollati palestinesi a Gaza City, in cui sono morte 11 persone e altre 17 sono rimaste ferite, “tra cui donne e bambini”, ha detto all’agenzia Afp il portavoce della Protezione Civile, Mahmoud Bassal. “Il bombardamento ha causato un vasto incendio nell’edificio e sono stati rinvenuti diversi corpi carbonizzati”, ha aggiunto.

Altre quattro persone sono state uccise e “diverse altre risultano disperse sotto le macerie” di alcune abitazioni nella parte orientale di Gaza prese di mira dall’esercito israeliano. Infine, un bombardamento su un’abitazione a Jabalia (nord), ha ucciso un bambino, e una persona è morta in un attacco contro un’abitazione a Khan Younis, nel sud.