Hamas, ’71 morti a Gaza in 24 ore, 304 i feriti’

Keystone-SDA

Almeno 71 palestinesi, tra cui cinque in attesa di aiuti, sono stati uccisi e 304 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il ministero ha aggiunto che quattro corpi sono stati recuperati dalle macerie di precedenti attacchi israeliani. Gli ultimi dati portano il bilancio della guerra a Gaza a 65’283 morti e 166’575 feriti.