Haiti: gang uccide oltre 20 persone e ne ferisce una cinquantina

(Keystone-ATS) I membri della gang Gran Grif hanno attaccato Pont-Sondé, una piccola città nel dipartimento dell’Antibonite ad Haiti.

L’attacco ha ucciso più di 20 persone e ne ha ferite una cinquantina, compresi alcuni bambini, secondo la ‘Commissione per il dialogo, la riconciliazione e la coscientizzazione per salvare l’Artibonite’, un gruppo per i diritti umani attivo nella regione.

“La gang ha bruciato le case e le auto di Pont-Sondé”, ha denunciato a Radio Kiskeya Bertide Harace, il portavoce dell’associazione, aggiungendo che “molte persone sono scappate e hanno lasciato la zona”. Venson François, un pubblico ministero, ha definito l’attacco un “massacro” in un’intervista a Radio Caraïbes. Decine di persone si sono affollate intorno all’ospedale di Saint-Marc dove sono stati portati i feriti. La gang Gran Grif è considerata una delle bande più crudeli di Haiti.