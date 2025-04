Hacker attaccano 2 catene di supermercati in Gb, polizia indaga

Keystone-SDA

Doppio cyber-attacco di hacker nel Regno Unito nelle ultime ore ai danni delle reti informatiche di due fra le maggiori catene nazionali della grande distribuzione: Marks & Spencer (M&S) e Co-op.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riportano i media britannici, mentre sono in corso indagini di polizia, ma al momento non è chiaro chi ci possa essere dietro le intrusioni, né se siano state avanzate richieste estorsive di riscatto e neppure se vi siano elemento concreti per sospettare un coordinamento fra i due blitz.

I vertici di Co-op hanno annunciato oggi di aver adottato “misure proattive” per proteggere i propri dati e quelli della clientela in modo da respingere “tentativi di attacchi” individuati nelle scorse ore contro il database del call center e quello dell’amministrazione centrale dell’azienda: attacchi che al momento risultano aver avuto “un impatto limitato”.

Quanto a M&S, la Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard) ha fatto sapere d’aver avviato un’investigazione formale su un’azione di hacker denunciata ieri che ha mandato parzialmente in tilt il sistema IT della società. In seguito al blitz informatico, si sono registrati intoppi e crash che hanno coinvolto sia il sistema degli acquisti online sia l’approvvigionamento di specifici prodotti in alcuni delle centinaia di supermarket del gruppo sparsi sull’isola.