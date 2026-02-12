Guyana francese: partito Ariane 64 con satelliti di Amazon

Keystone-SDA

È partito Ariane 64, il più potente razzo europeo di sempre, oggi al debutto in una nuova versione: a spingere in questa prima fase di lancio, per 2 minuti e 25 secondi, sono infatti i 4 booster laterali, realizzati in Italia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il lancio è avvenuto alle 17:45 ora svizzera dalla base di Kourou, nella Guyana francese, con a bordo 32 satelliti Leo, la costellazione del colosso del commercio in linea Amazon nata per offrire servizi internet in concorrenza con il gruppo Starlink dell’imprenditore Elon Musk e che punta ad essere operativa entro l’anno.

Il lancio si conclude in un’ora e 54 minuti con il rilascio dei satelliti in orbita, a una quota di circa 465 chilometri.