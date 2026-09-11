Guy Parmelin “scioccato” da incidente pullman nei Grigioni

Keystone-SDA

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Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è detto "profondamente scioccato" ieri sera per il grave incidente di pullman nei Grigioni, che ha causato diversi morti e feriti. Il suo pensiero va alle vittime e ai loro cari.

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(Keystone-ATS) Sulla piattaforma X, Parmelin ha inoltre ringraziato i numerosi soccorritori per il loro intervento. Le autorità competenti provvederanno affinché venga condotta un’indagine esaustiva e approfondita per fare luce su tutte le circostanze dell’incidente, ha aggiunto il presidente della Confederazione.

Il dramma è avvenuto verso le 16.45, mentre il veicolo stava viaggiando da Zernez in direzione di Susch. Il veicolo avrebbe urtato il guardrail, per poi uscire di strada e fermarsi su un fianco. Il numero esatto di vittime non è ancora stato comunicato.