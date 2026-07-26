Guterres chiede revoca immediata sanzioni contro Siria

Keystone-SDA

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Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sollecitato oggi la revoca di tutte le sanzioni imposte alla Siria durante l'era del deposto leader Bashar al-Assad.

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(Keystone-ATS) “Accolgo con favore i passi che hanno allentato le sanzioni e aperto nuove possibilità per la ripresa economica, ma tutte queste sanzioni devono essere revocate immediatamente”, ha dichiarato Guterres in una conferenza stampa a Damasco al termine di una visita di due giorni nel Paese.

Le nuove autorità siriane, insediatesi nel dicembre 2024, stanno cercando di voltare pagina dopo oltre 13 anni di guerra, di rilanciare l’economia e di ricostruire infrastrutture e istituzioni. I Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, hanno iniziato a revocare le sanzioni economiche contro Damasco. Tuttavia, gli investitori rimangono cauti, poiché la Banca Mondiale ha stimato che la ricostruzione postbellica del Paese potrebbe costare 216 miliardi di dollari.

“Le Nazioni Unite sono al fianco del popolo siriano in questo momento cruciale. E sono venuto qui con il più forte appello possibile alla comunità internazionale, un appello a non risparmiare alcuno sforzo per sostenere il popolo siriano e il governo siriano”, ha dichiarato Guterres. “La Siria oggi si trova a un bivio”, ha aggiunto.

Guterres è il primo segretario generale delle Nazioni Unite a visitare la Siria dal suo predecessore Ban Ki-moon nel 2009, due anni prima dell’inizio della guerra in Siria, che ha causato mezzo milione di morti.